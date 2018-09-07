Мир
 
Последние новости
Стало известно о казусе на переговорах Путина в Иране
Руководители «Газпрома» попали в аварию
Могилу с сотней человеческих скелетов нашли в Мексике
Сбежавшего в Россию соратника Захарченко обвинили в захвате еще одного бизнеса
В российском роддоме нашли советскую бутылку с жалобным письмом о жизни в СССР
Отвергнувший Россию футболист «Зенита» отказался от своих слов
Россия начала испытания гиперзвукового летательного аппарата
Российский следователь нахамил проклявшей его пенсионерке и пожалел
Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры
Новости партнеров

США ответили России внезапными военными учениями

Перейти в «Мою Ленту»

Более 100 американских военнослужащих принимают участие в неожиданных учениях на юге Сирии. Об этом сообщает CNN.

Маневры, которые могут продлиться несколько дней, включают в себя стрельбы и полеты боевых вертолетов на военной базе международной коалиции во главе с США, расположенной возле Эт-Танфа в провинции Хомс. По словам представителя американского Центрального командования Уильяма Урбана, будут в том числе продемонстрированы быстрое развертывание сил и совместная атака авиации и сухопутных отрядов.

Указывается, что учения специально предназначены для России и правительственных сил в регионе, чтобы они смогли понять возможности США.

Ранее 7 сентября военные источники CNN сообщали, что российская сторона дважды за неделю предупреждала их о возможном ударе по подконтрольным Вашингтону территориям, в том числе в районе базы Эт-Танф. Отмечалось, что Москва считает, что под защитой американцев в стране находятся незаконные вооруженные формирования. При этом предупреждения заставили военных обеспокоиться тем, что они окажутся в опасности, если российские ВКС продолжат удары по сирийской территории.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
US begins military exercise in Syria in response to Russian military threats
Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии
США намекнули на возможность признания Голанских высот частью Израиля
Американцы увидели подготовку Асада к химической атаке в Идлибе
США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
17:36Сегодня

Раскрыты новые подробности об отравивших Скрипалей «агентах ГРУ»

20:39Сегодня

Могилу с сотней человеческих скелетов нашли в Мексике

19:29Сегодня

Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
19:25Сегодня

Франция обвинила Россию в шпионаже

08:08Сегодня

Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

18:35Сегодня

Страны НАТО начали готовиться к крупнейшим после распада СССР учениям

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
03:20Сегодня

Американцы перехватили российские бомбардировщики около Аляски

18:46Сегодня

Британцев напугали вторым флаконом с «Новичком»

16:58Сегодня

Составлен портрет заговорщика в администрации Трампа

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
В российском роддоме нашли советскую бутылку с жалобным письмом о жизни в СССР
Аграриям Подмосковья выделили дополнительные миллионы
Российский следователь нахамил проклявшей его пенсионерке и пожалел
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
США ответили России внезапными военными учениями
Могилу с сотней человеческих скелетов нашли в Мексике
Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры
Франция обвинила Россию в шпионаже
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Окружение Захарченко бежало в Россию
Сбежавший в Россию соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Пушилин возглавил ДНР
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Дорого и опасно
Ископаемые источники энергии должны уйти в прошлое
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить экологически безопасную дымовую трубу
Власти усложнят ипотеку для бедных
В ФНС рассказали о цифровой трансформации международной налоговой системы
Найден способ вернуть в Россию миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вор в законе Зураб Кутаисский спрятался у тещи
Заявившийся в СИЗО с наркотиками адвокат сел на десять лет
Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок
В Петербурге задержали заподозренного в педофилии американца и показали его фото
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Россия обновит «Русланы» без Украины
Россия начала испытания гиперзвукового летательного аппарата
Объяснено появление загадочных узоров на поверхности Луны
«Армата» получила летальную суперпушку
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
Неймар попросился обратно в «Барселону»
Виктору Ану предрекли возвращение в Россию
Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало
Российский биатлон отказались восстанавливать в правах
В отказе восстанавливать российский биатлон в правах обнаружился след Родченкова
«Звездность» Дзюбы назвали незаслуженной
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
Жерар Депардье приехал в Северную Корею и загрустил
Панин предупредил о появлении Лжепанина
Умер народный артист России Николай Черныш
Названы главные сериалы осени
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом
Публикация в сети спасла умирающему путешественнику жизнь
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Меган Маркл перестала соответствовать королевской семье
Увеличение ягодиц оказалось опасным для жизни
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Канье Уэст втянулся в порноиндустрию
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
Житель Феодосии заснял мощнейший смерч над морем
Россиянин стащил 10 порций шашлыка и бросился с ними в море в Таиланде
Назван самый дорогой страховой случай с российскими туристами
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
«Чудовищный» аллигатор с американской военной базы попал на видео
Блудный сын объявился после просьбы умирающей матери
Борис Джонсон за два месяца потерял работу и жену
Все материалы
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана»
Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
В Калифорнии проведут первую официальную гонку тракторов Porsche
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Ипотечное бремя россиян стало легче
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Все материалы