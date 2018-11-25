Российские военные объявили об уничтожении обстрелявших Алеппо боевиков

Самолеты ВКС России уничтожили в Сирии боевиков, которые обстреляли мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — объявил он и подчеркнул, что в результате авиаударов все цели были уничтожены.

Генерал-майор добавил, что разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых по Алеппо наносились удары.

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Обстрел, о котором идет речь, произошел в субботу, 24 ноября. В результате пострадали не менее 100 человек. Их доставили в больницы с симптомами удушья.

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