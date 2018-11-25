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Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо

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Алеппо

Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений. Об этом заявило Министерство иностранных дел Сирии, передает РИА Новости.

«Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые страны облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти. Это осуществляется путем инсценировок и постановок, сценарии к которым заранее готовятся в темных комнатах разведок ряда стран — покровителей терроризма», — говорится в заявлении МИД.

Министерство направило письма по поводу атаки генсеку ООН, председателю Совета Безопасности ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Дамаск призвал Совбез ООН немедленно и жестко осудить преступление террористов и взять на себя ответственность в обеспечении безопасности и мира, приняв «срочные, сдерживающие и карательные меры» против стран и организаций, «поддерживающих и финансирующих терроризм».

24 ноября боевики обстреляли несколько районов Алеппо снарядами с хлором. Госпитализированы 107 человек, в том числе четыре ребенка. Они страдают от удушья.

В апреле западные СМИ сообщили, что при занятии сирийского города Дума правительственными войсками была совершена химическая атака. Позже США, Франция и Великобритания разбомбили объекты, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Россия заявила, что атака была инсценировкой западных спецслужб.

7 сентября президент России Владимир Путин сказал, что незаконные вооруженные формирования в Сирии готовят провокации с применением химического оружия. Через несколько дней российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб ведутся съемки постановочной химатаки. По сценарию организация «Белые каски» оказывает помощь мирным жителям после того, как правительственные войска якобы применили так называемые бочковые авиабомбы с отравляющими веществами.

«Белые каски» — базирующаяся в Великобритании неправительственная организация, в которой состоят сирийцы, прошедшие курсы специальной подготовки за рубежом.

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