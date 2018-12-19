Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о выполнении задач страны в Сирии.

«Мы победили ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») в Сирии, единственная причина, по которой мы находились там во время моего президентства», — написал он.

Ранее 19 декабря стало известно, что США задумались о выводе своих военных с территории Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Точные сроки вывода войск не уточнялись.

Ни в Белом доме, ни в Пентагоне комментариев относительно информации о выводе военных не дали.

Отмечалось также, что если решение будет принято, оно будет идти вразрез с намерениями властей США сохранить военное присутствие в стране, чтобы террористы не могли вернуться на освобожденные от них земли. Ранее о желании оставить военных в регионе заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие высокопоставленные политики.

16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США планируют завершить военную кампанию в Сирии. До этого в Пентагоне объявили, что развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии в целях обеспечения безопасности Турции.

В апреле стало известно, что США собираются усилить борьбу с ИГ в Сирии. По словам Мэттиса, американские военные «продолжат борьбу и будут расширять ее». Такое заявление было связано с сообщениями о возросшей активности ячеек террористов в Сирии.

О полном разгроме «Исламского государства» и скором выводе военных президент США Дональд Трамп говорил в марте.

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