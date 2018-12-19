В США обеспокоились победой России в Сирии после вывода американских войск

Американские сенаторы прокомментировали информацию о том, что США готовы вывести свои войска с территории Сирии. Их слова приводит Reuters.

Республиканец Линдси Грэм заявил, что решение президента о выводе войск стало бы ошибкой. «Это стало бы большой победой для ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России — прим. "Ленты.ру"), Ирана, [президента Сирии] Башара Асада и России», — сказал он.

По мнению Грэма, последствия решения будут катастрофическими как для США, так и для региона в целом и всего мира. Он отметил, что для других «плохих стран», в частности Ирана, решение станет свидетельством слабости Соединенных Штатов.

С Грэмом согласился его коллега Марк Рубио. По его мнению, решение Белого дома будет фатальной ошибкой, а ее последствия коснутся не только борьбы с «Исламским государством».

19 декабря стало известно, что США начали вывод своих военных из Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики «Исламского государства». До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии.

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