«Отец "Талибана"» жил по соседству с американской базой

Основатель движения «Талибан» (запрещено в России) мулла Омар в течение нескольких лет жил по соседству с американской военной базой в Афганистане. Об этом говорится в книге журналиста Батте Дама «В поисках врага», пишет «Интерфакс».

По данным журналиста, после терактов 9 сентября 2001 года в США полагали, что Омар отправился в Пакистан. На самом деле он жил в афганской провинции Забуль, а в нескольких километрах от его дома располагалась база военных США. Мулла Омар умер в своем доме в 2013 году.

Дама в своей работе ссылается на рассказ бывшего телохранителя «отца "Талибана"» Джаббара Омари.

В правительстве Афганистана эту информацию опровергли, заявив, что Омар действительно жил там, где и предполагали США. «У нас есть достоверные свидетельства, указывающие на то, что он жил и умер в Пакистане», — говорится в сообщении администрации афганского президента.

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