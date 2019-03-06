В США захотели закончить войну в Афганистане

В Конгресс США внесли законопроект, призванный положить конец военным действиям в Афганистане. Об этом говорится на странице сенатора-республиканца Рэнда Пола.
Он внес проект вместе с сенатором-демократом Томом Юдоллом 5 марта. Документ назван «Закон о возвращении американских войск домой после благородной службы» — The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act, или AFGHAN.
В случае его принятия Вашингтон объявит о победе в Афганистане и за 45 дней разработает план вывода своих войск в течение года. Это станет основой для политического примирения, которое таким образом возложат на самих афганцев.
Также предполагается выплатить в течение одного года бонус в размере 2,5 тысячи долларов всем военнослужащим, которые боролись с терроризмом в Афганистане. В общей сложности эта сумма составит около 7 миллиардов долларов, но при этом остальные траты прекратятся.
Кроме того, будет аннулировано разрешение от 2001 года на применение военной силы против террористов, которое используется для проведения операций против боевиков в обход Конгресса.
Сенаторы указали, что с октября 2001 года война в Афганистане обошлась США в 2 триллиона долларов. В результате были убиты более 2,3 тысячи американских военных, более 20 тысяч пострадали. «Бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность, грабит это и будущие поколения через стремительно растущий долг, а также создает новых врагов, которые могут нам угрожать», — говорится в сообщении.
Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.
В настоящее время в стране способы достичь политического компромисса ищут правительство и движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Последнее образовалось в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.