Прокуратура проверит владевшую разбившимся вертолетом Ми-8 авиакомпанию

Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся вертолет Ми-8

После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Об этом говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Помимо этого, организована внеплановая проверка в отношении АПК «Взлет» — эта компания владела разбившимся воздушным судном. «По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна», — говорится в сообщении.

Кроме того, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Ранее стало известно, что пропавший на пути из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 нашли, возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. По предварительным данным, на борту было пять человек, никто не выжил.