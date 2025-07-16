Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

Mash: Все пассажиры летевшего в Магадан вертолета Ми-8 погибли

По предварительным данным, все находившиеся на борту пропавшего на пути из Охотска в Магадан вертолета Ми-8 погибли в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует из его данных, воздушное судно врезалось в сопку. «Он [вертолет] должен был прилететь туда [в Магадан] в 19:00 вечера по местному времени. В моменте пилот не сообщил, что удалился на 60 км от Охотска, как положено», — говорится в сообщении. Позднее пилот не вышел на связь, и были начаты поиски.

Из Магадана на поиски вылетел Ан-26, из Охотска — Ми-8. Однако из-за плохой погоды поиски были осложнены.

Ранее стало известно, что вертолет нашли, возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.