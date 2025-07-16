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07:00, 16 июля 2025Экономика

Россия почти вдвое нарастила закупки машин у одной страны

РИА Новости: Россия в июне в 1,8 раза нарастила закупки машин из Южной Кореи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.

В частности, поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию за июнь текущего года достигли 84,7 миллиона долларов. Это превышает показатель прошлого года в 1,8 раза. При этом суммарные их закупки за полугодие увеличились в 1,4 раза.

Ранее сообщалось, что Россию завалило японскими машинами. По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы ввоза японских автомобилей в Приморский край увеличились примерно на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.

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