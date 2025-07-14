Россию завалило японскими машинами

ТАСС: Ввоз японских машин в Приморье вырос примерно на 20 % в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы ввоза японских автомобилей в Приморский край увеличились примерно на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте поставок машин в РФ из азиатской страны сообщает ТАСС со ссылкой на данные Таможенной службы Владивостока.

По этому маршруту осуществляются поставки японских автомобилей по всей России. В целом за отчетный период в Приморском крае оформили для личного пользования физлиц свыше 137 тысяч машин. Подавляющая часть зарегистрированных авто пришлась на японские иномарки, уточнили таможенники.

Небольшие объемы поступили из Южной Кореи, а китайский экспорт составил считаные единицы, пояснили они. В целом же объемы импорта всех иномарок в Приморский край за январь-июнь увеличились в 1,2 раза и превысили отметку в 19 тысяч единиц, заключили таможенники.

Власти Японии запретили ввоз в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также поставки всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эти меры вступили в силу 9 августа 2024 года. С тех пор экспорт в РФ японских машин стабильно снижался до ноября 2024-го. Однако после этого объемы ввоза начали расти. В настоящее время поставки авто из Японии в Россию осуществляются в основном по параллельному импорту.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком росте ввоза в Россию подержанных иномарок в начале лета. По итогам июня объемы импорта подобного рода машин в РФ увеличились на 20 процентов год к году и достигли отметки в 39,6 тысячи единиц. Лидером по продажам на внутреннем рынке в этом сегменте оказался японский концерн Toyota, а самой востребованной моделью в этом сегменте — компактный минивэн Honda Freed.