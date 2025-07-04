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12:51, 4 июля 2025Экономика

Россию завалило подержанными иномарками

«Автостат»: Импорт подержанных легковушек в Россию вырос на 20 процентов в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам июня 2025 года импорт подержанных легковых автомобилей в Россию увеличился на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 39,6 тысячи единиц. О резком росте поставок подобного вида транспортных средств в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Автостата».

Лидером по продажам на внутреннем рынке в этом сегменте оказался японский концерн Toyota, поставки машин которого в Россию осуществляются по параллельному импорту. Среди моделей самой востребованной стал компактный минивэн Honda Freed, уточнили аналитики.

Главным поставщиком подержанных автомобилей на российский рынок в первый летний месяц оказалась Япония, обеспечившая почти половину (48,1 процента) всех поставок машин в РФ. На второй строчке расположилась Южная Корея с долей в 22,7 процента, а тройку лидеров замкнул Китай с результатом в 14,2 процента, заключили эксперты.

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В отличие от б/у иномарок, суммарные объемы поставок новых машин в Россию за отчетный период резко снизились. По итогам июня импорт сократился на 63 процента и составил 25,8 тысячи единиц. Подобная динамика фиксируется на фоне обрушения продаж на внутреннем рынке. За первые шесть месяцев 2025-го совокупная реализация новых транспортных средств в РФ упала на 28 процентов год к году и опустилась до отметки в 607 478 штук.

В качестве основных причин такой тенденции эксперты называют негативный эффект от регуляторного повышения утилизационного сбора и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние общее подорожание новых машин в РФ. Выправить ситуацию вряд ли удастся во второй половине года. По итогам всего 2025-го реализация, согласно ожиданиям экспертов, просядет на 10-25 процентов. Представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключают откат рынка к показателям девятилетней давности.

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