Поставки новых автомобилей в Россию обрушились

«Автостат»: Поставки новых машин в Россию упали на 63 процента в июне

По итогам июня 2025 года суммарные объемы поставок новых автомобилей в Россию сократились на 63 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 25,8 тысячи единиц. Об обрушении импорта сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные, данные приводит ТАСС.

Лидером по ввозу новых машин на российский рынок оказался китайский производитель Changan, а самым востребованным среди импортируемых автомобилей — кроссовер UNI-S, отметил замглавы отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

Первое место в списке иностранных поставщиков традиционно занял Китай, на долю брендов которого пришлось в общей сложности 73,9 процента всего импорта новых машин в РФ. На второй строчке расположилась Киргизия с долей в 9,8 процента, а топ-3 замкнула Южная Корея (4,9 процента), заключил он.

Резкое падение импорта авто фиксируется на фоне стремительного сокращения продаж на внутреннем рынке. Выправить ситуацию не удалось даже в июне, в котором традиционно наблюдается рост реализации после майских праздников. По итогам первого месяца лета реализация просела на 1,2 процента в сравнении с майским показателем и на 27,6 процента — в годовом выражении, до 90,12 тысячи единиц. В целом за первую половину 2025 года в стране продали 607 478 новых транспортных средств. Достигнутый результат оказался на 28 процентов меньше, чем за тот же период 2024-го.

На снижение спроса на автомобили в России продолжает оказывать влияние ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты относят регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин. Падение продаж продолжится в июле-декабре. В целом за весь 2025 год объемы продаж сократятся на 10-25 процентов, прогнозируют аналитики. Представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключили откат рынка к показателям девятилетней давности.