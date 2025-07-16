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06:45, 16 июля 2025Бывший СССР

На сумском направлении начнет воевать подразделение ВСУ с роботами

ТАСС: Под Сумы перебросили спецподразделение ГУР с роботами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение перебросить к Алексеевки под Сумы спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Rhinos Group. На вооружении этого подразделения стоят роботы, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР ... На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого подразделение не принимало участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжили наступление в Сумской области.

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