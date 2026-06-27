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00:10, 28 июня 2026Спорт

Назван фаворит матча ЧМ-2026 Хорватия — Гана

Сборную Хорватии назвали фаворитом матча ЧМ-2026 с Ганой
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Назван фаворит матча ЧМ-2026 ХорватияГана. Об этом сообщает Betonmobile.

Фаворитом матча считается сборная Хорватии. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1,78. Ничейный результат оценивается котировкой 3,20, а поставить на победу Ганы можно с коэффициентом 5,90.

Матч ЧМ-2026 Хорватия — Гана начался в 00:00 по московскому времени. К моменту начала игры хорваты находились на третьем месте с тремя очками после двух игр. Сборная Ганы шла на второй позиции с четырьмя баллами.

Ранее букмекеры назвали фаворита в матче КолумбияПортугалия. По мнению аналитиков, победу одержат португальцы. На них можно поставить с коэффициентом 2,02. Победа Колумбии оценивается коэффициентом 3,60. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 3,85.

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