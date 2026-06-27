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23:56, 27 июня 2026Забота о себе

Стоматолог раскрыла неожиданную пользу жвачки

Врач Ефимова: Жвачка с ксилитом в составе создает антибактериальный эффект в полости рта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Ксилит в составе жевательной резинки оказался полезен для полости рта. Он создает антибактериальный эффект за счет сильной стимуляции слюноотделения, рассказала завотделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids Наталья Ефимова в беседе с «Газетой.Ru».

«Жевание и активация вкусовых рецепторов заставляют слюнные железы работать интенсивнее. Слюна — естественный защитный барьер: она собирает фрагменты пищи, нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, и реминерализирует эмаль, насыщая ее кальцием и фосфатом», — объяснила врач.

Кариесогенные бактерии поглощают ксилит, но не умеют его перерабатывать, из-за чего в итоге погибают. Поэтому регулярное использование жвачки уменьшает количество патогенов в полости рта и мешает им прикрепляться к зубам.

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