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00:09, 28 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

РИА Новости: Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, об этом свидетельствует анализ некрологов. Собеседник агентства уточнил, что потери подразделения в районе Рыжевки связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

Ранее сообщалось, что военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут огромные потери в Сумской области. До этого сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорят публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.

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