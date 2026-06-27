РИА Новости: Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области

Первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины несет большие потери в районе села Рыжевка Сумской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, об этом свидетельствует анализ некрологов. Собеседник агентства уточнил, что потери подразделения в районе Рыжевки связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

Ранее сообщалось, что военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут огромные потери в Сумской области. До этого сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорят публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.