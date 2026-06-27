В Германии захотели ввести обязательный призыв на военную службу

Telegraph: В Германии хотят ввести обязательный призыв на военную службу в 2027 году

Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 2027 году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей парламента страны.

Отмечается, что правительство хочет увеличить число военнослужащих до 260 тысяч к 2035 году. При этом власти опасаются, что не смогут сделать этого исключительно за счет добровольцев.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».

Министр обороны ФРГ БорисПисториус, комментируя стратегию, заявил, что Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы.