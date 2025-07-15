Российские войска продвигаются к трассе Сумы — Юнаковка

Российские войска продолжают наступление в Сумской области и продвигаются по направлению к главной трассе снабжения Вооруженных сил Украины в Юнаковке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские силы пробиваются к трассе Сумы — Юнаковка», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что взятие под контроль трассы серьезно осложнит логистику украинской армии на всем сумском направлении.

Ранее на Украине объяснили успех России на сумском направлении. По словам бойцов Вооруженных сил Украины, российские войска смогли занять тактически важные высоты на этом направлении из-за отсутствия хороших фортификационных укреплений.