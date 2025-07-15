Hromadske: Успех ВС России объясняется отсутствием хороших фортификаций Украины

Вооруженные силы (ВС) России смогли занять тактически важные высоты на сумском направлении из-за отсутствия хороших фортификационных укреплений украинских войск. Об этом в беседе с украинским онлайн-изданием hromadske рассказывают военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Таких плохих фортификаций, как в Сумской области, я еще нигде не видел», — поделился источник.

Успех ВС России объясняется размещением наблюдательных пунктов на открытой местности, слишком больших отверстий в укреплениях, через которые могут пролететь дроны. Издание подчеркивает, что журналисты, находящиеся на месте событий, подтверждают все то, о чем рассказывают военнослужащие.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ начало подготовку позиций после оставления Купянска. В населенном пункте Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее Купянска проходят инженерные работы по возведению фортификаций.