Марочко: Командование ВСУ начало подготовку позиций после оставления Купянска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку позиций после оставления Купянска. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, в населенном пункте Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее Купянска проходят инженерные работы по возведению фортификаций и оборудованию оборонительной линии с разветвленной системой траншей.

«Исходя из характера действий противника можно предположить, что вероятнее всего, украинское командование готовит позиции для боевиков после оставления Купянска», — отметил эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что на нескольких участках фронта в ЛНР замечено снижение боеспособности ВСУ. Также он сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России улучшили тактические позиции по переднему краю и продвинулись вглубь обороны ВСУ на рубежах ЛНР.