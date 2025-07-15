Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:45, 15 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали подготовку к оставлению Купянска

Марочко: Командование ВСУ начало подготовку позиций после оставления Купянска
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку позиций после оставления Купянска. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, в населенном пункте Соболевка и в лесу Малые Ровны юго-западнее Купянска проходят инженерные работы по возведению фортификаций и оборудованию оборонительной линии с разветвленной системой траншей.

«Исходя из характера действий противника можно предположить, что вероятнее всего, украинское командование готовит позиции для боевиков после оставления Купянска», — отметил эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что на нескольких участках фронта в ЛНР замечено снижение боеспособности ВСУ. Также он сообщил, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России улучшили тактические позиции по переднему краю и продвинулись вглубь обороны ВСУ на рубежах ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

    Россиянин оглох после купания в реке

    Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

    В Верховной Раде высмеяли независимость Украины

    Трамп удивил союзников США новыми планами по Украине

    Названы чудовищные последствия экспансии китайских машин для российского рынка

    Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала на надувном матрасе

    ВСУ вновь атаковали Белгородскую область после массового налета БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости