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00:14, 28 июня 2026Спорт

Известного футболиста обвинили в изнасиловании

R7: Капитана сборной Кабо-Верде по футболу Райана Мендеша обвиняют в изнасиловании
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: TROY TAORMINA / Reuters

Известного футболиста, нападающего и капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша обвинили в изнасиловании переводчицы. Об этом сообщает R7.

По заявлению гражданки Бразилии, инцидент произошел еще 27 марта в отеле в Новой Зеландии, где размещалась сборная Кабо-Верде перед товарищескими матчами. Сама заявительница работала с командой в этой гостинице переводчицей по приглашению новозеландской футбольной федерации.

После матча с Чили, по информации издания, 36-летний футболист вошел в номер женщины, начал наносить ей удары, кусать и душить, а после изнасиловал.

Полиция Новой Зеландии ведет расследование инцидента с 10 апреля. Правоохранители собрали записи с камер видеонаблюдения в отеле и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что после матча ЧМ-2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия в Бронктоне.

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