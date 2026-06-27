После матча ЧМ-2026 в США произошла стрельба

После матча ЧМ-2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия в США произошла стрельба

После матча ЧМ-2026 Кабо-Верде — Саудовская Аравия в Бронктоне, штат Массачусетс (США), произошла стрельба. Об этом сообщает NBC Boston.

В районе центральной улицы города было зафиксировано несколько перестрелок. Четыре человека получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Полиция опубликовала фотографии одного из подозреваемых в стрельбе. На них изображен молодой чернокожий мужчина в темном свитере.

Отмечается, что в Броктоне живут 20 тысяч выходцев из Кабо-Верде. Многие из них вышли на улицы города, чтобы отпраздновать первый в истории выход сборной страны в плей-офф чемпионата мира. Успех команде из Западной Африки принесла ничья в матче заключительного тура группового турнира с Саудовской Аравией (0:0).

Ранее в Стербридже, штат Массачусетс, в отеле, где остановились фанаты сборной Шотландии, произошла стрельба. В полицию сообщение об инциденте поступило 18 июня в 0:55 по местному времени. По имеющимся данным, женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, сначала на своем внедорожнике врезалась в стену отеля, а потом открыла огонь.