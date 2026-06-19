В США в отеле с фанатами сборной Шотландии произошла стрельба

В Стербридже в отеле с фанатами сборной Шотландии произошла стрельба

В Стербридже (США, штат Массачусетс) в отеле, где остановились фанаты сборной Шотландии, произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CBS News.

В полицию сообщение об инциденте поступило 18 июня в 0:55 по местному времени. По имеющимся данным, женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, сначала на своем внедорожнике врезалась в стену отеля, а потом открыла огонь.

«Я услышал выстрелы, а затем снова выглянул в окно. Женщина въехала на своем внедорожнике в стену отеля, выскочила из машины и начала кричать: "Где вы? Где вы?", а затем, как мне показалось, трижды быстро выстрелила в номер отеля», — рассказал болельщик сборной Шотландии Стюарт Маккелви.

CBS подчеркивает, что прибывшие на место полицейские пытались убедить женщину сложить оружие и сдаться. Несмотря на их усилия, нападавшая покончила с собой.

Ранее до начала чемпионата мира рядом с базой английской сборной произошла стрельба, в ходе которой были ранены девять человек.