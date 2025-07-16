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07:00, 16 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Казахстану напомнили об одном дружественном шаге России

Политолог Юнеман: Россия предложила Казахстану построить АЭС в кредит
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Санат Имангалиев / Sputnik / РИА Новости

Власти Казахстана, вероятно, предложат «Росатому» возвести построить первую в стране атомную электростанцию (АЭС) либо в кредит, либо в формате build and operate (англ. строй и эксплуатируй). Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт по Казахстану, политолог Роман Юнеман.

В середине июня стало известно, что конкурсная комиссия, созванная правительством Казахстана, выбрала «Росатом» лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции (АЭС). Предложение корпорации было признано «наиболее оптимальными и экономически выгодными», по сравнению с другими компаниями, в том числе из Китая и Франции.

«Во втором случае станцией в итоге будет управлять "Росатом" и продавать Казахстану электроэнергию по оговоренному тарифу, пока вся сумма не будет погашена. А это десятилетия вперед», — рассказал Юнеман.

Он пояснил, что сейчас стороны пытаются детально проработать вопрос финансирования проекта, но конкретные параметры пока не раскрываются.

«В любом случае это стройка за российские деньги. Кредит возвращается долго, процент там будет невысокий. Если бы такие условия предложили китайцы, они бы и возглавили консорциум. Но Россия снова сделала дружественный шаг (согласилась строить АЭС в кредит — прим. «Ленты.ру») навстречу своему партнеру и союзнику. И правительству, и гражданам Казахстана стоит это понимать», — заключил Юнеман.

Ранее стало известно, что власти Казахстана утвердили местом постройки первой в стране АЭС поселок Улькен, расположенный в Алматинской области. Во времена СССР там затеяли большую мегастройку и переселили туда тысячи рабочих из России, однако из-за Перестройки населенный пункт быстро превратился в «город-призрак».

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