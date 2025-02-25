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13:20, 25 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно место строительства первой в Казахстане АЭС

Первую в Казахстане АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Казахстане первую в стране атомную электростанцию (АЭС) построят в Жамбылском районе Алматинской области. Соответствующее постановление правительства республики вступило в силу, передает агентство КазТАГ.

«Правительство Республики Казахстан постановляет: принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" — Жамбылский район Алматинской области», — говорится в документе.

Постановление о месте строительства АЭС в Казахстане приняли 30 декабря 2024 года. 25 февраля оно было официально опубликовано.

В начале ноября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Россией Казахстану предложений по строительству первой на территории республики АЭС. Он отметил, что «Росатом» готов помочь Астане в решении вопроса развития атомной энергетики в стране.

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