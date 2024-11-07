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12:40, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лавров заявил о предложениях России Казахстану по строительству первой АЭС

Лавров: Россия передала Казахстану предложения по строительству первой АЭС
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия передала Казахстану свои предложения по строительству первой атомной электростанции (АЭС) на территории республики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия уже внесла свои предложения. Мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики», — рассказал Лавров.

Он добавил, что «Росатом» готов помочь в решении этого вопроса в Казахстане. Лавров также выделил сотрудничество не только с казахстанскими, но и с соответствующими агентствами и структурами других стран.

Ранее Сергей Лавров прибыл в столицу Казахстана — Астану, где провел переговоры с главой МИД республики Муратом Нуртлеу.
Основной темой переговоров была подготовка визита российского президента Владимира Путина в Казахстан в ноябре.

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