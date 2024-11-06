Лавров прибыл в Астану, где проведет переговоры с главой МИД Казахстана Нуртлеу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, где проведет переговоры с главой МИД Казахстана и заместителем премьер-министра страны Муратом Нуртлеу. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, главной темой переговоров будет вопрос подготовки визита российского президента Владимира Путина в Казахстан в ноябре. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину совместить свой визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров и Нуртлеу также обсудят актуальные мировые вопросы и взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, включая ОДКБ, СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Токаев завершил первый в истории визит президента Казахстана во Францию. В Париже Токаев провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.