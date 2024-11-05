Токаев завершил первый в истории визит президента Казахстана во Францию

Токаев завершил визит во Францию, где встретился с Макроном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил свой визит во Францию, сообщает Tengri News.

Это стало первой государственной поездкой главы Казахстана во Францию в истории. В Париже Токаев провел переговоры с французским коллегой Эманнуэлем Макроном. По их итогам Макрон опубликовал в соцсетях пост на казахском языке.

Одной из тем для переговоров стало строительство АЭС в Казахстане. Среди кандидатов в подрядчики находится компания из Франции.

В ноябре 2023 году Макрон приезжал в Астану. «Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», — комментировал тогда Токаев поездку французского лидера.