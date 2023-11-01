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08:40, 1 ноября 2023Бывший СССР

Макрон прибыл в Казахстан

Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану, где проведет переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Французского лидера в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что в ходе переговоров Макрон и Токаев обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

После Казахстана французский президент намерен посетить Узбекистан.

24 октября Макрон прибыл с визитом солидарности в Израиль. Французский лидер встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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      Алевтина Запольская
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