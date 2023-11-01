Токаев назвал историческим визит Макрона в Астану

Токаев: визит Макрона в Астану можно назвать историческим

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Астану можно назвать историческим событием. Об этом заявил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев, его цитирует РИА Новости.

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», — сказал Токаев.

Президент Казахстана выразил уверенность, что сегодняшние переговоры двух лидеров будут продуктивными.

1 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в Астану. Он обсудит с казахским лидером укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.