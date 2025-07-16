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06:42, 16 июля 2025Россия

В России раскрыли сходство Путина и Трампа

Экс-премьер Степашин заявил, что Путин и Трамп ставят интересы стран выше всего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в одном качестве. Его слова приводит РИА Новости.

Степашин раскрыл сходство Путина и Трампа и подчеркнул, что они ставят интересы стран выше всего.

«Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего», — отметил он.

Ранее Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине. «Он [Путин] часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

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