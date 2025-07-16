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02:07, 16 июля 2025Мир

Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

Трамп выразил веру в желание Путина урегулировать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины. Его слова приводит C-SPAN.

Трамп встретился с журналистами в аэропорту Пенсильвании на пути в Вашингтон и подчеркнул, что верит в желание президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине

«Он [Путин] часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что возможная встреча с Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. Американский лидер добавил, что за последние три месяца он предпринял много усилий для урегулирования различных конфликтов, однако ему так и не удалось закончить кризис на Украине.

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