Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп заявил, что встреча с Путиным зависит от дальнейших действий Москвы

Президент США Дональд Трамп оценил, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — отметил Трамп.

Он отметил, что за последние три месяца он предпринял много усилий для урегулирования различных конфликтов, однако ему так и не удалось закончить войну на Украине.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.