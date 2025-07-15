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21:36, 15 июля 2025Мир

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп заявил, что встреча с Путиным зависит от дальнейших действий Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оценил, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным», — отметил Трамп.

Он отметил, что за последние три месяца он предпринял много усилий для урегулирования различных конфликтов, однако ему так и не удалось закончить войну на Украине.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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