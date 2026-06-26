Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации надзорного органа, происшествие с вертолетом произошло в районе населенного пункта Северо-Енисейск на севере региона.

Причины и обстоятельства события устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия транспортная прокуратура

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44 пропал в Приморском крае, когда экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело.