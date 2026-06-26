В офисе Зеленского допустили дальнейшее ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Буданов: Противоречия между Украиной и Польшей еще не достигли пика, может стать хуже

Отношения между Украиной и Польшей могут ухудшиться. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в Telegram.

Он выразил мнение, что на данный момент у Киева и Варшавы не конфликт, а «противоречия».

«Это еще не пик, поверьте мне. Там будет еще хуже, если все не остановимся немного», — добавил Буданов.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с обвинением в адрес Украины. По его словам, Киев хочет забыть помощь, оказанную Варшавой.