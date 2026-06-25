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17:35, 25 июня 2026Мир

Министр обороны Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Министр обороны Косиняк-Камыш: Украина хочет забыть оказанную Польшей помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина хочет забыть помощь, оказанную Польшей и ее гражданами. С таким обвинением выступил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Руководитель ведомства назвал недопустимой ситуацию, в которой Украина забыла бы о роли Варшавы, которую она играла в первые месяцы конфликта и играет до сих пор в части транспортирования военной техники.

«Украина этого не видит. Не хочет этого видеть или хочет забыть о 3 миллионах беженцев, которых мы приняли без лагерей беженцев, что абсолютно заслуживает Нобелевской премии в области мира абсолютно для всех поляков, которые открыли свои сердца и дома», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее в польском Гданьске начался антиукраинский протест на фоне проходящей в городе конференции по Украине.

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