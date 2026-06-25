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15:17, 25 июня 2026Мир

В Польше начался антиукраинский протест

РИА Новости: В польском Гданьске начался антиукраинский протест
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В польском Гданьске начался антиукраинский протест на фоне проходящей в городе конференции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Несколько сотен человек собрались в центре Гданьска и резко выражают свое недовольство поведением украинских властей, которые все сильнее занимаются героизацией нацистских преступников», — сообщил собеседник агентства.

По словам очевидца, участники акции вышли с плакатами, на которых видна надпись «Мы помним Волынь». Протестующие скандируют фразы «Позор» и «Украина без Бандеры».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой, несмотря на скандал с Киевом, Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам.

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