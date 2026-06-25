В Кремле прокомментировали скандал Украины и Польши

Песков назвал парадоксальной ситуацию со скандалом Украины и Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой, несмотря на скандал с Киевом, Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам. Его слова приводит РИА Новости.

«Но больше всего в этой ситуации, наверное, парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц. Больше сказать здесь нечего», — добавил представитель Кремля.

Организованная Киевом и Варшавой конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC 2026) пройдет 25-26 июня в польском городе Гданьск.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать «пару крепких слов» в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко в ходе конференции по Украине в Гданьске. Он отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.