Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 25 июня 2026Мир

В Кремле прокомментировали скандал Украины и Польши

Песков назвал парадоксальной ситуацию со скандалом Украины и Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой, несмотря на скандал с Киевом, Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам. Его слова приводит РИА Новости.

«Но больше всего в этой ситуации, наверное, парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц. Больше сказать здесь нечего», — добавил представитель Кремля.

Организованная Киевом и Варшавой конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC 2026) пройдет 25-26 июня в польском городе Гданьск.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать «пару крепких слов» в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко в ходе конференции по Украине в Гданьске. Он отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слухи о разрешении Трампа бить по России

    Превращенный в террориста российский школьник попал на видео

    Российский дилер подал многомиллиардный иск против ушедшего с рынка автоконцерна

    Национальный авиаперевозчик Израиля отменил все рейсы в Москву

    Названо полезное сочетание продуктов для здоровья кишечника

    В Кремле высказались о позиции США по Украине

    Стала известна аудитория зимней Олимпиады-2026

    В Кремле прокомментировали скандал Украины и Польши

    Стало известно о разногласиях стран Европы по Украине

    Шесть россиян несколько лет крали дизельное топливо из трубопровода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok