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15:24, 24 июня 2026Мир

Европейский лидер пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины

Туск пообещал сказать пару крепких слов в присутствии премьера Украины Свириденко
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать «пару крепких слов» в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко в ходе конференции по Украине в Гданьске. Его слова приводит RMF24.

Польский премьер отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.

«Завтра, безусловно, будет возможность сказать несколько крепких и горьких слов политикам, которые неадекватно реагируют на разногласия, проистекающие из сложной истории. Я хотел бы сказать это совершенно открыто в присутствии премьер-министра Украины», — сказал Туск.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого орла. Вскоре украинский лидер демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

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