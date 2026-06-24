Европейский лидер пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины

Туск пообещал сказать пару крепких слов в присутствии премьера Украины Свириденко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что может сказать «пару крепких слов» в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко в ходе конференции по Украине в Гданьске. Его слова приводит RMF24.

Польский премьер отметил, что предстоящей конференции «сопутствовали эмоции» в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) и возникшим на этой почве конфликтом между Киевом и Варшавой.

«Завтра, безусловно, будет возможность сказать несколько крепких и горьких слов политикам, которые неадекватно реагируют на разногласия, проистекающие из сложной истории. Я хотел бы сказать это совершенно открыто в присутствии премьер-министра Украины», — сказал Туск.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого орла. Вскоре украинский лидер демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.