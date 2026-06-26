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11:41, 26 июня 2026Путешествия

Одна страна Азии стала «настоящим хитом» у россиян в 2026 году

Турэксперт Котляр назвала Вьетнам настоящим хитом у россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Allison Joyce / Getty Images

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам настоящим хитом у россиян в летнем сезоне 2026 года. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Специалист перечислила страны, куда соотечественники активно летают прямыми рейсами. В их числе она упомянула и популярную страну Азии. По словам Котляр, Вьетнам пользуется большим спросом «благодаря адекватному ценнику, хорошей отельной базе и понятной экзотике».

Также в числе востребованных направлений она назвала Турцию, Мальдивы, Китай, Индонезию, Таиланд и другие государства.

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.

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