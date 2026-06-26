Пять человеческих голов нашли в морозильной камере в Москве

В Москве изъяли пять человеческих голов в морозилке медцентра и отправили их экспертам

Пять человеческих голов нашли в морозильной камере медицинского центра Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В помещении многопрофильного медцентра на Суздальской улице проводились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге по статье о превышении должностных полномочий.

В результате правоохранители обнаружили головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Их изъяли и направили экспертам для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл торговлю человеческими органами в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.