Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 26 июня 2026Силовые структуры

Пять человеческих голов нашли в морозильной камере в Москве

В Москве изъяли пять человеческих голов в морозилке медцентра и отправили их экспертам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пять человеческих голов нашли в морозильной камере медицинского центра Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В помещении многопрофильного медцентра на Суздальской улице проводились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге по статье о превышении должностных полномочий.

В результате правоохранители обнаружили головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Их изъяли и направили экспертам для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл торговлю человеческими органами в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Россиянин семь лет развращал двух несовершеннолетних падчериц

    Россиянин заказал сотни предметов третьего рейха с нацистской символикой

    Россиянам назвали самый востребованный на рынке труда возраст

    Россиянка позагорала и осталась с перекошенным лицом

    Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

    FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

    Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

    В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

    Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok