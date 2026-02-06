Реклама

Силовые структуры
17:26, 6 февраля 2026Силовые структуры

Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

СК: Глава патолого-анатомического отделения больницы Петербурга продавал органы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Санкт-Петербурге раскрыли торговлю человеческими органами в Александровской больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержан заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По данным СК, предприниматель уговорил медика продавать ему невостребованные тела для изъятия внутренних органов и костных тканей. Заведующий получил не менее 500 тысяч рублей.

Во время обысков по месту работы фигурантов обнаружены человеческие останки. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области руководителю и нескольким сотрудникам Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» предъявлено обвинение в систематическом вымогательстве взяток.

