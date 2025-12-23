Появились подробности по делу о миллионных вымогательствах в российском морге

Главу и работников морга в Таганроге обвинили в вымогательствах

В Ростовской области руководителю и нескольким сотрудникам Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» предъявлено обвинение в систематическом вымогательстве взяток. Об этом пишет РИА Новости.

Расследование резонансного уголовного дела уже завершено, материалы скоро направят в суд, рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, деньги требовали за ускорение выдачи тел из морга и подготовку к захоронению. Таким образом злоумышленники получили около 70 миллионов рублей взяток.

