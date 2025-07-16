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07:00, 16 июля 2025Забота о себе

Пожилым парам дали совет по поддержанию сексуальной жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

С возрастом секс меняется, но он не должен совсем пропадать из жизни, убеждена писательница, автор книги «Обнаженные в нашем возрасте: Как говорить о сексе пожилым» Джоан Прайс. Советы по поддержанию активной сексуальной жизни после 60 она дала в беседе с The Guardian.

По словам Прайс, с возрастом появляются ограничения, которые мешают заниматься любовью так же, как в 20 лет. Однако если проявить творческий подход, к этим изменениям можно адаптироваться. «Нам просто нужно научиться искать новые способы заставить сексуальное возбуждение работать на нас», — заявила писательница.

К примеру, она посоветовала не расстраиваться из-за того, что больше не получается заниматься сексом, который доставляет удовольствие одновременно обоим. По мнению женщины, можно получать удовольствие по очереди: сначала заняться тем, что нравится одному, а потом — другому.

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Кроме того, она рекомендовала пожилым людям не стесняться использовать вибраторы и другие секс-игрушки. «Они ускоряют возбуждение и часто являются решающим фактором для достижения оргазма», — отметила Прайс.

Ранее сексолог Беатрис Литерат раскрыла возраст самого яркого секса. По ее словам, у женщин расцвет сексуальности наступает после 40 лет.

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