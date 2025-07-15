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08:31, 15 июля 2025Забота о себе

Женщинам раскрыли возраст самого яркого секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Беатрис Литерат заявила, что в каждом возрасте интимная жизнь имеет свои особенности. В беседе с изданием Infobae она раскрыла, когда у женщин наступает самый яркий секс.

«После 40 лет происходит расцвет сексуальности, поскольку женщины еще не вступили в менопаузу, но получили достаточный сексуальный опыт ранее», — пояснила Литерат.

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К тому же, у многих женщин в этом возрасте забота о маленьких детях осталась уже позади, а над собой была проведена интенсивная работа. В результате женщины лучше понимают свое тело, умеют выбирать партнеров и прямо говорить о своих желаниях. В этом возрасте присутствует сексуальная грамотность в целом, заключила Литерат.

Ранее эксперт Амандин Рэнсон рассказала о правилах секса в жару. По ее словам, интимную близость лучше отложить на поздний вечер или ранее утро.

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