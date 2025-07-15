Женщинам раскрыли возраст самого яркого секса

Сексолог Беатрис Литерат заявила, что в каждом возрасте интимная жизнь имеет свои особенности. В беседе с изданием Infobae она раскрыла, когда у женщин наступает самый яркий секс.

«После 40 лет происходит расцвет сексуальности, поскольку женщины еще не вступили в менопаузу, но получили достаточный сексуальный опыт ранее», — пояснила Литерат.

К тому же, у многих женщин в этом возрасте забота о маленьких детях осталась уже позади, а над собой была проведена интенсивная работа. В результате женщины лучше понимают свое тело, умеют выбирать партнеров и прямо говорить о своих желаниях. В этом возрасте присутствует сексуальная грамотность в целом, заключила Литерат.

Ранее эксперт Амандин Рэнсон рассказала о правилах секса в жару. По ее словам, интимную близость лучше отложить на поздний вечер или ранее утро.