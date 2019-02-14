США отказались уходить из Афганистана в одиночестве

Любой возможный вывод войск США из Афганистана не будет односторонним. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, передает Reuters.

По его словам, любые решения о сокращении числа американских сил будут предприниматься в координации с союзниками по НАТО. «Мы вышли отсюда гораздо сильнее и скоординированнее», — отметил он по итогам переговоров министров обороны стран альянса в Брюсселе.

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6 февраля представитель «Талибана» рассказал, что США пообещали членам движения вывести половину своих войск из Афганистана в период с начала февраля до конца апреля текущего года. Эту информацию в Вашингтоне не подтверждали.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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