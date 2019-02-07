Россия предрекла США позорный уход из Афганистана

США в любом случае придется вывести свои войска из Афганистана. Об этом рассказал директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По его словам, американцы могут продлить пребывание своих сил на афганской территории еще на несколько лет, но в результате им все равно придется их вывести. «Но потом придется уйти уже с позором», — добавил дипломат.

Кабулов также отметил, что пока рано говорить о договоренности между США и движением «Талибан» (запрещено в России) по графику ухода войск. В то же время он сообщил, что Москва готова помочь Вашингтону продвинуть процесс переговоров по этому вопросу.

Директор департамента подчеркнул, что Россия не прекращала контактов с талибами и намерена продолжить их с новым руководством политического офиса в Дохе. По его словам, без переговоров со всеми сторонами конфликта невозможно достичь успехов в его разрешении.

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6 февраля представитель «Талибана» рассказал, что США пообещали членам движения вывести половину своих войск из Афганистана в период с начала февраля до конца апреля текущего года. Эту информацию в Вашингтоне не подтверждали.

В январе американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится c 2001 года.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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