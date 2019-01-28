США договорились с террористами о мире

Американская делегация договорилась о принципах мирного соглашения с представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом The New York Times рассказал посол США в Афганистане Залмай Халилзад.

«У нас есть черновик рамочного соглашения, который до принятия еще необходимо будет конкретизировать, — сказал дипломат. — Талибы пообещали, к нашей радости, сделать все возможное, чтобы Афганистан не стал трибуной для международных террористов и террористических группировок». Халилзад подчеркнул, что американская сторона твердо представила свое намерение проработать пункты мирного соглашения.

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Как отмечает газета, договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет.

26 января источники в движении «Талибан» рассказали о достигнутых договоренностях с представителями США в Катаре по поводу соглашения о прекращении войны. Отмечалось, что участникам встречи удалось достичь компромисса, и после подписания мирного договора иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 18 месяцев.

Тогда же говорилось, что переговоры с представителями официальных властей Афганистана талибы готовы начать после объявления окончательного режима прекращения огня с обеих сторон. Среди других пунктов переговоров — обмен пленными и снятие запрета на путешествия с лидеров движения, а также возможное создание временного правительства страны.

В июне «Талибан» впервые за 17 лет военного конфликта объявил о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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