Раскрыты детали операции армии США по освобождению главарей ИГ

Иранское агентство Tashnim News Agency раскрыло подробности того, как американские войска захватили тюрьму движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане и помогли сбежать оттуда террористам Исламского государства (ИГ, запрещено в России).

По данным агентства, секретная военная операция сил США прошла в провинции Бадгис 13 января. В результате были освобождены 40 главарей ИГ, все они иностранцы. Данную информацию подтвердил заместитель главы совета региона.

Источники издания сообщили, что организовать атаку помог гражданин Узбекистана по имени Аминулла. Он возглавлял террористов ИГ в северных районах Афганистана и смог сбежать из тюрьмы «Талибана».

Отмечается, что Аминулла с первых дней переезда в страну тесно контактировал с армией США и был американским информатором в среде талибов. После побега он сам связался с американскими военными и выдал им местоположение тюрьмы, которую они к тому моменту сами пытались найти с помощью беспилотников.

Во время атаки территорию возле учреждения сначала разбомбили с воздуха, затем в зону боевых действий были направлены вертолеты с американскими десантниками. Они убили всех охранников и увезли с собой главарей ИГ.

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27 января Госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что Вашингтон настроен на вывод войск из Афганистана. Ранее спецспредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил в Twitter, что на переговорах с представителями «Талибана» в Дохе (Катар) был достигнут небывалый прогресс.

26 января источники из «Талибана» заявили, что договорились с представителями США в Катаре по поводу соглашения о прекращении 17-летней войны в Афганистане. В частности, талибы предоставили Вашингтону гарантии, что не позволят террористам «Аль-Каиды» (запрещена в России) и ИГ использовать страну как плацдарм для атак на США и их союзников. Отмечается, что переговоры с официальными властями Афганистана еще не прошли.

Атаку сил США на тюрьму движения «Талибан» в Афганистане подтверждал МИД России 16 января. Об инциденте упоминалось в заявлении внешнеполитического ведомства о том, что спецслужбы США готовят информационные вбросы о сотрудничестве Москвы с террористами ИГ.

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